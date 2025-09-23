Sulla stessa barca | ritratto di Yassine Lafram e Paolo Romano in viaggio verso Gaza con la Global Sumud Flotilla

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cosa c'entrano i mirtilli con la Striscia di Gaza? Due voci di una generazione che rifiuta la complicità, in viaggio con la Flotilla per Gaza, per portare aiuti umanitari e rompere l'assedio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stessa - barca

Atalanta e Psg sono sulla stessa barca: le due squadre saranno senza le loro stelle

Scivola in acqua, la barca fuori controllo gira su se stessa con il motore acceso

Sulla stessa barca: ritratto di Yassine Lafram e Paolo Romano in viaggio verso Gaza con la Global Sumud Flotilla.

stessa barca ritratto yassineSulla stessa barca: ritratto di Yassine Lafram e Paolo Romano in viaggio verso Gaza con la Global Sumud Flotilla - Due voci di una generazione che rifiuta la complicità, in viaggio con la Flotilla per Gaza, per portare ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Stessa Barca Ritratto Yassine