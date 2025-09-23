Sul tetto dell' auto per il maltempo lo spettacolare salvataggio di madre e bimbo di 10 mesi
Sono stati oltre 650 gli interventi di soccorso tecnico urgente effettuati dai vigili del fuoco in Lombardia a causa della forte ondata di maltempo che si è abbattuta lunedì sulla Regione. Spettacolare l'operazione portata a termine a Lentate sul Seveso (Monza e Brianza), dove sono stati recuperati al verricello un bimbo di 10 mesi e la madre, che, per sfuggire all'acqua, si erano rifugiati sul tetto della loro auto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Folle gioco sul tetto dell'auto, alla guida una ragazza di 19 anni: il ferito è gravissimo
Cartoline dall'incubo pioggia: mamma e bimbo di 10 mesi salvati sul tetto dell'auto, binari trasformati in un fiume
Strade trasformate in fiumi a Como, donna si rifugia sul tetto dell'auto: l'eroico salvataggio dei poliziotti
Maltempo in Brianza, neonata e mamma bloccate sull'auto: il soccorso spettacolare in elicottero; Tetto divelto precipita su diverse auto a Casatisma, in provincia di Pavia; Maltempo a Como città: massi sfondano il tetto di un'auto, onda di fango blocca vie e box. Le strade chiuse.
Lentate sul Seveso, neonata salvata con l'elisoccorso: era bloccata sul tetto dell'auto con la madre - Spettacolare salvataggio dei vigili del fuoco di una bimba di 10 mesi, recuperata a Lentate sul Seveso dal tetto di un'auto in panne e portata in elicottero con il verricello. Riporta milano.repubblica.it
Cartoline dall'incubo pioggia: mamma e bimbo di 10 mesi salvati sul tetto dell'auto, binari trasformati in un fiume - Quindi, allo stesso ritmo, continuando per tre giorni, sarebbe scesa l'acqua di tutto l'anno.