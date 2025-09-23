Sul ponte Umberto I lo striscione Rompere con Israele a seguito della manifestazione pro Gaza tenutasi ieri a Torino e altre città italiane

N ella giornata di mobilitazione indetta contro il genocidio in corso a Gaza, a Torino i manifestanti sono scesi lungo i Murazzi del Po e, tra agli applausi, sono saliti su alcune canoe, sventolando bandiere palestinesi, remando per un tratto sul fiume. Leggi anche › Binari vuoti e piazze piene: l’Italia si ferma per Gaza Sul ponte Umberto I, che collega corso Vittorio Emanuele II con corso Moncalieri, in precollina, è comparso uno striscione con la scritta “Rompere con Israele”. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Gaza, corteo in canoa sul Po a Torino iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

