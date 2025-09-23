Sudan malaria tifo e dengue travolgono gli ospedali di Khartoum

La diffusione delle malattie sta travolgendo gli ospedali di Khartoum, nel Sudan dilaniato dalla guerra. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Sudan, malaria tifo e dengue travolgono gli ospedali di Khartoum

In questa notizia si parla di: sudan - malaria

Ciao, sono #SHARA. Sono #sudanese e oggi parlo a nome della mia città, El Fasher. Oggi, oltre 40.000 persone sono intrappolate a #ElFasher. Manca tutto: il #cibo, i #medicinali, non ci sono più #OSPEDALI. Non c’è via di fuga. Le nostre #case sono state di - facebook.com Vai su Facebook

I paesi che muoiono ogni giorno di fame, guerra e malattia - e un giornalismo che li ha lasciati fuori dall’inquadratura Non è colpa del pubblico se non vede Sudan, Congo, Yemen, Somalia, Haiti. È colpa di un’agenda che rincorre l’hype e si dimentica del rest - X Vai su X

Sudan, malaria tifo e dengue travolgono gli ospedali di Khartoum

