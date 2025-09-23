Sucic Inter è lui la chiave di Chivu per voltare pagina rispetto all’era Inzaghi | ecco perché!
Le alternative offerte dal croato. Cristian Chivu sta cercando di trasformare gradualmente l' Inter, con l'obiettivo di mantenere la solidità della squadra senza stravolgerla. Dopo quattro anni di gestione Simone Inzaghi, la domanda che molti si pongono è: può Chivu cambiare l'identità della squadra senza rompere con il passato? La risposta sembra arrivare dalla partita contro il Sassuolo, in cui, nonostante una formazione simile a quella dell'anno scorso, sono emersi segnali di una nuova direzione.
Inter-Udinese 1-2, le pagelle: Dumfries gioie e dolori, Sucic passo indietro, Calha sotto traccia
Sucic, l’ag. Cavaliere (portò all’Inter Brozovic): «Una differenza!»
Calciomercato Inter, non solo Sucic e Baturina: la dirigenza nerazzurra mette nel mirino un altro talento croato
Dimarco è tornato e l’Inter sorride il gol gli mancava da 6 mesi | c’è un dato che sottolinea la sua importanza per la squadra.
Inter, Sucic è la chiave: Chivu può allontanarsi da Inzaghi senza stravolgere tutto - L'Inter vista contro il Sassuolo ha raccolto meno di quanto prodotto ma ha sicuramente mostrato una versione diversa di se stessa rispetto al passato.
Inter, che impatto di Sucic: assist decisivo. Soltanto Yildiz e Nico Paz… - Il centrocampista croato conferma la propria crescita in nerazzurro La Gazzetta dello Sport celebra la prestazione di Petar Su