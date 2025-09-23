Sucic Inter così sta scalando le gerarchie del centrocampo a suon di assist | ma c’è una cosa in cui deve migliorare! Chivu lo sta bacchettando per…

Sucic Inter, così sta scalando le gerarchie del centrocampo a suon di assist: ma c’è una cosa in cui deve migliorare! La richiesta di Chivu. Petar Sucic, centrocampista classe 2003, è pronto a prendersi l’ Inter. Le sue prime apparizioni stagionali hanno mostrato già segnali importanti del suo potenziale. A suon di assist e giocate decisive a centrocampo, il nazionale croato si sta ritagliando un posto di rilievo nella squadra di Cristian Chivu. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Sucic ha le qualità per alzare ulteriormente il suo livello di gioco e sfidare giocatori esperti come Henrikh Mkhitaryan per il posto da titolare nel centrocampo nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

