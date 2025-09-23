Successo di ’Tarta Editorial’ Aiuti concreti dal mondo dell’arte alle persone disabili e fragili

Il primo step della prima edizione del minifestival itinerante ’ Tarta Editorial ’ è terminato a Villa Cuturi con successo. Il progetto, organizzato dalle associazioni Tarta Editorial Project odv e Aniep Lu e prov, è stato sostenuto dall’attore, imitatore e pittore Dario Ballantini per uno scopo benefico: l’acquisto di uno o due mezzi per persone disabili attraverso l’asta solidale della mostra ’ People and Animals ’. Il volto noto di ’Striscia la notizia’ ha donato l’opera ’Come essere’, un disegno su carta del 2023, del valore di 1000 euro in esposizione dal 14 settembre insieme alle opere del maestro Antonio Possenti e dell’artista Manuela Merani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

