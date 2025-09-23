Successo del taxi-rally alla Notte Bianca dello Sport di Pisa
Trecento persone hanno fatto la fila davanti a Palazzo Blu per salire sulle regine delle corse portate dai soci della Squadra Corse Città di Pisa e fare un giro in Lungarno Gambacorti. Una serata all’insegna dello sport quella dello scorso sabato a Pisa nel contesto della Notte Bianca dello Sport che ha visto oltre centocinquanta . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
In questa notizia si parla di: successo - taxi
A Dubai completato con successo il test col taxi volante elettrico
Auguri all’attore americano Jimmy Fallon, oggi conduttore di grande successo, che festeggia 51 anni! New York Taxi (2004) L'amore in gioco (2005) Jurassic World (2015) - facebook.com Vai su Facebook
Grande successo per la prima giornata tra auto rombanti, spettacoli freestyle e Taxi Drift #Riccione #Eventi - X Vai su X
Fichi-Fratta, trionfo al Rally dell'Alto Appennino; Questa è la strada più costosa del mondo: 1.500 € per neanche 2 km | È incredibile, ogni metro ti costa come l'oro.