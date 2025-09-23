Successo del taxi-rally alla Notte Bianca dello Sport di Pisa

Trecento persone hanno fatto la fila davanti a Palazzo Blu per salire sulle regine delle corse portate dai soci della Squadra Corse Città di Pisa e fare un giro in Lungarno Gambacorti. Una serata all’insegna dello sport quella dello scorso sabato a Pisa nel contesto della Notte Bianca dello Sport che ha visto oltre centocinquanta . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

