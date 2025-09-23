Su che canale vedere Italia-Belgio in tv Mondiali volley 2025 | orario esatto programma streaming

La Nazionale italiana maschile di volley sogna di imitare la recente impresa delle Azzurre e spera di arrivare fino in fondo ai Mondiali 2025, nel tentativo di bissare il titolo iridato ottenuto tre anni fa a Katowice. Simone Giannelli e compagni, dopo aver superato l’Argentina agli ottavi per 3-0, si apprestano ad affrontare domani il Belgio nel primo quarto di finale del torneo a Pasay City (Filippine). Appuntamento fissato alle ore 9.30 italiane (le 15.30 locali) per la rivincita di un match già andato in scena lo scorso 16 settembre nella fase a gironi e vinto dalla formazione belga al tie-break. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Su che canale vedere Italia-Belgio in tv, Mondiali volley 2025: orario esatto, programma, streaming

Pallavolo maschile · Italia - Belgio: programma, precedenti e dove vedere il match dei quarti ai Mondiali 2025; Dove vedere in tv Italia-Belgio, Mondiali volley 2025: orario quarti, programma, streaming; Italia-Belgio ai Mondiali di pallavolo maschile, orario e dove vederla in tv e streaming.

Dove vedere in tv Italia-Belgio, Mondiali volley 2025: orario quarti, programma, streaming - L'Italia affronterà il Belgio nei quarti di finale dei Mondiali 2025 di volley maschile: l'appuntamento è per mercoledì 24 settembre (alle ore 09. Da oasport.it

Pallavolo maschile · Italia - Belgio: programma, precedenti e dove vedere il match dei quarti ai Mondiali 2025 - L'Italvolley ritrova il Belgio dopo il ko nella fase a gironi. Riporta olympics.com