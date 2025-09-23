Stupro di gruppo Ciro Grillo e amici condannati a 8 anni Nessuno era in aula

Non era lucida, non era consenziente. Quando S., studentessa milanese, venne passata da uno all'altro tra i quattro giovanotti nella villa di Beppe Grillo in Costa Smeralda, era solo una bambola imbottita di alcol, incapace di opporsi. Quindi non fu una allegra notte di sesso; fu uno stupro di gruppo. Questo dice la sentenza che ieri sera chiude - almeno in primo grado - l'interminabile processo a Ciro, figlio di Beppe, e ai suoi amici Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. Grillo, Capitta e Lauria vengono condannati a otto anni di carcere, Corsiglia a sei anni e mezzo. E dal dispositivo della sentenza si capisce abbastanza bene quale ricostruzione di quella notte sia stata ritenuta attendibile dai giudici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Stupro di gruppo". Ciro Grillo e amici condannati a 8 anni. Nessuno era in aula

