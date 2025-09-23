Studenti in piazza per Gaza insultati dai leoni da tastiera

Abruzzo24ore.tv | 23 set 2025

L'Aquila - "Il Movimento 5 Stelle esprime solidarietà agli studenti che hanno manifestato ieri mattina in piazza ad Avezzano contro il genocidio in corso a Gaza e condanna i commenti offensivi sui social nei loro confronti. Al contrario di quanti si sono espressi con parole di dileggio e disprezzo verso i giovani, definendoli ignoranti e nullafacenti, alla ricerca solo di un giorno di festa a scuola, il Movimento 5 Stelle esprime apprezzamento e soddisfazione ogni volta che le nuove generazioni si mobilitano per una giusta causa, smentendo chi le definisce apatiche e indolenti. Il valore educativo della scuola sta anche nel promuovere momenti di partecipazione democratica in difesa di valori umani e costituzionali. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

