Studenti e prof al parco | Noi contro il genocidio E chi sta zitto è complice

Prima mattina, anfiteatro Miralfiore pieno di persone e di bandiere della Pace: almeno 500. Sul prato, prima che il confronto pubblico abbia inizio, alcuni insegnanti stendono il monito di Maria Montessori: "Evitare i conflitti è opera della politica: costruire la pace è opera dell'educazione". A prendere posto sugli spalti sono stati soprattutto insegnanti, educatori e quegli studenti che hanno avuto il benestare dai propri genitori a saltare un giorno di scuola. 'Galeotto' lo sciopero nazionale indetto dai sindacati di base quale protesta per "l'aggravarsi della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza", ma a guardare i volti, ieri non è stata una mobilitazione di tesserati e nemmeno di ideologizzati.

