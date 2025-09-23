Studenti e prof al parco | Noi contro il genocidio E chi sta zitto è complice

Ilrestodelcarlino.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima mattina, anfiteatro Miralfiore pieno di persone e di bandiere della Pace: almeno 500. Sul prato, prima che il confronto pubblico abbia inizio, alcuni insegnanti stendono il monito di Maria Montessori: "Evitare i conflitti è opera della politica: costruire la pace è opera dell’educazione". A prendere posto sugli spalti sono stati soprattutto insegnanti, educatori e quegli studenti che hanno avuto il benestare dai propri genitori a saltare un giorno di scuola. ’Galeotto’ lo sciopero nazionale indetto dai sindacati di base quale protesta per "l’aggravarsi della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza", ma a guardare i volti, ieri non è stata una mobilitazione di tesserati e nemmeno di ideologizzati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

studenti e prof al parco noi contro il genocidio e chi sta zitto 232 complice

© Ilrestodelcarlino.it - Studenti e prof al parco : "Noi contro il genocidio. E chi sta zitto è complice"

In questa notizia si parla di: studenti - prof

Il prof sta con gli studenti “ribelli”: “Fanno quello che dovremmo fare noi, il ministro li ascolti”

Scena muta agli orali, i prof influencer agli studenti: “Siate coraggiosi, non scappate”

Maturità, quei prof di sinistra che lodano gli studenti che non discutono l'orale

Studenti e prof al parco : Noi contro il genocidio. E chi sta zitto è complice; Area industriale di Carpi, da parco a cittadella nelle idee degli studenti della Sapienza di Roma; L'arte si fa pubblica. Mostra e riflessioni al parco Pasolini di Bologna.

'Obesa, anoressica', studenti in sciopero contro la prof bulla - Alla fine hanno deciso di prendere il problema di petto, facendo uno sciopero, con tanto di presidio e un video per spiegare cosa non va nella loro scuola: una professoressa che bullizza le ... Segnala ansa.it

Studenti contro prof che usano ChatGPT per compiti e valutazioni - Molti studenti sono stufi di vedere termini e costrutti tipici di ChatGPT ... Da punto-informatico.it

Cerca Video su questo argomento: Studenti Prof Parco Contro