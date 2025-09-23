Studentessa investita all’uscita da scuola a Lampedusa | è grave
Una ragazza di 13 anni, studentessa del liceo scientifico di Lampedusa, è stata travolta da un’auto all’uscita da scuola. Il conducente del veicolo si è fermato per prestare soccorso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Grave incidente questa mattina all'uscita del liceo di Lampedusa. Una giovane studentessa è stata investita da un automobilista mentre usciva con la sua bici elettrica dal posteggio adiacente la scuola. L'impatto è stato molto forte; la giovane ragazza era ap
E' ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Di Cristina a Palermo una tredicenne rimasta coinvolta in un incidente a Lampedusa.
La ragazzina 13enne è stata investita da un'auto all'uscita di scuola a Lampedusa.