Studentessa investita all’uscita da scuola a Lampedusa | è grave

Orizzontescuola.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di 13 anni, studentessa del liceo scientifico di Lampedusa, è stata travolta da un’auto alluscita da scuola. Il conducente del veicolo si è fermato per prestare soccorso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: studentessa - investita

Si chiamava Marta Giannelli la studentessa investita e morta sul colpo

Trento, studentessa di 15 anni investita e uccisa da un camion mentre attende il bus per la scuola

Investita da un camion mentre aspetta l’autobus: muore studentessa di 15 anni

Studentessa di 13 anni investita appena uscita da scuola, grave all’ospedale dei Bambini - E’ ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Di Cristina a Palermo una tredicenne rimasta coinvolta in un incidente a Lampedusa. Lo riporta blogsicilia.it

studentessa investita all8217uscita scuolaLampedusa, 13enne investita da un’auto all’uscita di scuola - La ragazzina 13enne è stata investita da un'auto all'uscita di scuola a Lampedusa. meridionews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Studentessa Investita All8217uscita Scuola