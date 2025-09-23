Studente-atleta prende 53 alla maturità e viene bocciato | fa ricorso al TAR ma lo perde I giudici | Nessun obbligo di motivazioni aggiuntive o tutoraggio speciale per i candidati in percorsi personalizzati
Capita che, dopo aver affrontato l’esame di Stato, uno studente si trovi davanti a un risultato che non rispecchia le proprie aspettative: è quello che è successo a chi, con un percorso da Studente Atleta di Alto Livello, ha ottenuto un punteggio di 53 su 100 e ha deciso di rivolgersi al TAR. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: studente - atleta
Studente-atleta bocciato nonostante il talento calcistico: il Tar respinge il ricorso dei genitori e ribadisce il primato dello studio sul campo sportivo. SENTENZA
Studente-atleta bocciato nonostante il progetto personalizzato, il TAR del Veneto chiarisce: “La preparazione insufficiente resta decisiva”
Nadia Battocletti, studentessa-atleta TOPSport, conquista l’argento ai Mondiali di atletica! - facebook.com Vai su Facebook
Studente-atleta prende 53 alla maturità e viene bocciato: fa ricorso al TAR, ma lo perde. I giudici: Nessun obbligo di motivazioni aggiuntive o tutoraggio speciale per i candidati in percorsi personalizzati; Studente senza biglietto sul bus: prende a pugni il controllore.
Studente-atleta, Francesca Pozzo campionessa windsurf - Francesca Pozzo, studentessa dell'Istituto Alberghiero Ipssar 'De Cecco' di Pescara, classe 3/a sezione A indirizzo Sala e Vendita, è diventata campionessa italiana di Windsurf nella sua categoria, ... Segnala ansa.it
’Studente atleta’, piano agevolato per chi fa sport - L’Istituto di Istruzione "Rita Levi Montalcini" aderisce al progetto "studente atleta", che si propone di ... Si legge su ilrestodelcarlino.it