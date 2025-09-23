Milano, 23 settembre 2025 – I lavori orchestrali di Carlo Boccadoro sono programmati da importanti istituzioni, come la Scala. Ma domani, alle 18, quel che ci promette nel Ridotto dei Palchi del Piermarini è un grande spasso. Presenterà la sua traduzione per Adelphi di “Invettive musicali“. Non semplici pettegolezzi. Anzi, ferocissimo divertentissimo campionario di recensioni-insulti contro suoi grandi colleghi. Boccadoro, lei è compositore, direttore d’orchestra, pianista, percussionista. Con Filippo Del Corno e Angelo Miotto ha progettato l’ensemble “Sentieri Selvaggi“ per avvicinare alla musica contemporanea il grande pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Stroncature (scellerate) d'autore: Carlo Boccadoro porta alla Scala lo stupidario della critica