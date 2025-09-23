Striscia di Gaza raid israeliano | almeno 37 morti durante l’offensiva su Gaza City
Almeno 37 persone sono rimaste uccise la scorsa notte nella Striscia di Gaza durante un’operazione militare israeliana. Lo riferisce l’emittente libanese Al Mayadeen. Secondo quanto riportato, l’artiglieria israeliana ha colpito i quartieri orientali e meridionali di Gaza City, provocando 30 vittime. L'attacco si inserisce nell’ambito dell’offensiva di terra lanciata da Israele per prendere. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Gaza, il grido dell’Ue contro la fame e la morte nella Striscia: “Israele rispetti le promesse”
Israele: «Pronti a pausa umanitaria a Gaza»E di notte paracadutati gli aiuti nella Striscia Ma l'esercito: falso che lì si muoia di fame
Le trappole della Striscia di Gaza. “Bombe, cecchini, agguati. Sarà un bagno di sangue”
I recenti riconoscimenti dello Stato di Palestina sono fatti “sulla base delle linee del 1967” (essenzialmente, la Striscia di Gaza, la Cisgiordania e Gerusalemme Est) con la precisazione che i confini definitivi dovranno essere concordati tramite negoziati. @ultim - X Vai su X
Sky tg24. . Scontri a Milano durante la manifestazione per la Striscia di Gaza. Un gruppo di manifestanti ha tentato l'assalto alla galleria delle Carrozze. Dopo circa due ore sono stati di fatto sgomberati dalle forze dell'ordine, con un fitto lancio di lacrimogeni. L - facebook.com Vai su Facebook
Regno Unito, Canada e Australia riconoscono lo Stato di Palestina. Sciopero: ecco le fasce di garanzia; Israele - Gaza, le news del 20 settembre. Media, 50 morti nei raid sulla Striscia: tra le vittime tanti bambini; Smotrich: La Striscia è un' Eldorado immobiliare da spartire con gli Usa. L'Ue sanziona Israele - I manifestanti continuano la protesta davanti alla residenza di Netanyahu a Gerusalemme.
Raid israeliani nella Striscia, almeno 37 morti - Almeno 37 persone sono rimaste uccise la scorsa notte nella Striscia di Gaza durante un'operazione militare israeliana. Riporta ansa.it
Nuovi raid di Israele su Gaza City: “Oltre 70 morti dall’alba”. Egitto teme l’esodo di massa: pronto a raddoppiare le truppe al confine - Una persona è morta in un raid di un sospetto drone israeliano che ha preso di mira un’automobile nel sud del Libano. Come scrive ilfattoquotidiano.it