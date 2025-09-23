Stress da rientro e burnout | come riconoscerli e reagire

Il periodo post-vacanze può mettere a dura prova il benessere psicofisico in modi diversi. Da una parte c’è la depressione post-vacanza, una condizione transitoria caratterizzata da malinconia e calo del benessere generalizzato legato al ritorno alla routine quotidiana. La depressione post-vacanza è una reazione naturale e temporanea al cambiamento di ritmo e si risolve di solito spontaneamente entro qualche settimana. Lo stress da rientro, invece, è più specifico e in genere riguarda la sfera lavorativa: è una tensione psicofisica legata al riprendere i compiti e le responsabilità dopo una pausa, spesso accompagnata da ansia, stanchezza e frustrazione. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Stress da rientro e burnout: come riconoscerli e reagire

