Strattonano ragazza e le rubano telefono sulla riviera arrestati due giovani che avevano già rubato poco prima

Due giovani di 19 e 20 anni sono stati arrestati dalla polizia la scorsa notte a Pescara per il reato di rapina impropria.Nel dettaglio, gli agenti delle volanti, nel corso di un servizio di controllo del territorio, dopo una nota pervenuta alla locale sala operativa, intorno alle ore 22:30, sono. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

