Strane perle scure su Saturno la scoperta del telescopio James Webb lascia perplessi gli scienziati

Il telescopio spaziale James Webb ha individuato delle straneperle scure” nell’atmosfera di Saturno: per gli scienziati sono strutture “completamente inspiegabili” e diverse da qualsiasi formazione mai vista prima su altri pianeta del Sistema solare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

