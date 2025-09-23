Strane perle scure su Saturno la scoperta del telescopio James Webb lascia perplessi gli scienziati
Il telescopio spaziale James Webb ha individuato delle strane “perle scure” nell’atmosfera di Saturno: per gli scienziati sono strutture “completamente inspiegabili” e diverse da qualsiasi formazione mai vista prima su altri pianeta del Sistema solare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
