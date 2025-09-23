Strage Toffaloni ricorre in appello

Ilgiorno.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Toffaloni? Deve essere assolto per non avere commesso il fatto. Rilancia in appello l’avvocato Marco Gallina, che ha depositato il ricorso contro la condanna a 30 anni di “Franco Maria Muller“, il 68enne ex ordinovista veneto da anni cittadino svizzero ritenuto uno degi esecutori della strage di piazza Loggia. In 68 pagine la difesa cerca di smontare i 5 pilastri dell’accusa: la sentenza Conforti, la fotografia della piazza subito dopo lo scoppio, in cui faceva capolino un giovane riconosciuto come l’imputato, le dichiarazioni del collaboratore Stimamiglio in merito alla sua partecipazione alla strage, e quelle della superteste Ombretta Giacomazzi, che lo avrebbe visto alle riunioni di Parona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

strage toffaloni ricorre in appello

© Ilgiorno.it - Strage, Toffaloni ricorre in appello

In questa notizia si parla di: strage - toffaloni

Strage piazza della Loggia, la difesa di Toffaloni ricorre in Appello: “Non ci sono prove certe che fosse presente”

Strage, Toffaloni ricorre in appello: per la difesa «va assolto»; Piazza della Loggia, Toffaloni ricorre in appello: il legale chiede l'assoluzione; Piazza della Loggia: Marco Toffaloni ricorre in appello. La difesa chiede l’assoluzione.

strage toffaloni ricorre appelloStrage piazza della Loggia, la difesa di Toffaloni ricorre in Appello: “Non ci sono prove certe che fosse presente” - Marco Toffaloni è stato condannato in primo grado a 30 anni di carcere perché ritenuto esecutore materiale della strage di piazza della Loggia del 28 ... Segnala fanpage.it

strage toffaloni ricorre appelloStrage, Toffaloni ricorre in appello: per la difesa «va assolto» - L’ex minore ritenuto uno degli esecutori in piazza della Loggia è stato condannato a trent’anni in primo grado: ora mette in discussione anche la prova più discussa, ovvero la fotografia scattata dopo ... giornaledibrescia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Strage Toffaloni Ricorre Appello