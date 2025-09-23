Strage di Ercolano il processo per il triplice omicidio
Si è aperto davanti alla Corte d’Assise di Napoli il processo per la cosiddetta “strage di Ercolano”, l’esplosione del 18 novembre 2024 in via Patacca che costò la vita a Samuel Tafciù, 18 anni, e alle gemelle Sara e Aurora Esposito, 26enni di Marigliano. Samuel lasciò una figlia di cinque mesi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Strage di Ercolano, il processo per il triplice omicidio
Strage di Ercolano, ammesse tutte le 12 parti civili: si va al processo - Il GIP del Tribunale penale di Napoli ha ammesso tutte le parti civili nel processo a carico di Pasquale Punzo, Vincenzo D’Anna e Raffaele Boccia. Come scrive internapoli.it
