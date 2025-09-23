Strage di Ercolano il processo per il triplice omicidio

Napolitoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è aperto davanti alla Corte d’Assise di Napoli il processo per la cosiddetta “strage di Ercolano”, l’esplosione del 18 novembre 2024 in via Patacca che costò la vita a Samuel Tafciù, 18 anni, e alle gemelle Sara e Aurora Esposito, 26enni di Marigliano. Samuel lasciò una figlia di cinque mesi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: strage - ercolano

Strage di Ercolano, al via il processo

Strage di Ercolano, il processo per il triplice omicidio; Incendio sulla Nola – Villa Literno: Due morti e un ferito; Vince un'altro round la famiglia Moccia: Niente arresti per camorra. Annullata l'ordinanza di arresto per Antonio Moccia.

Strage di Ercolano, ammesse tutte le 12 parti civili: si va al processo - Il GIP del Tribunale penale di Napoli ha ammesso tutte le parti civili nel processo a carico di Pasquale Punzo, Vincenzo D’Anna e Raffaele Boccia. Come scrive internapoli.it

strage ercolano processo tripliceTag: strage Ercolano processo - Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Scrive internapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Strage Ercolano Processo Triplice