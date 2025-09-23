Strade e case sott’acqua in Brianza | la Lega chiede subito i ristori

A fronte degli ingenti danni causati dall’ondata di maltempo di ieri, lunedì 22 settembre, in consiglio regionale è stata depositata una mozione il cui obiettivo è quello di chiedere interventi immediati a sostegno delle comunità colpite.A sottoscriverla è stato il gruppo Lega, in Consiglio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

