Strade chiuse e divieti di sosta | oggi Pesaro blindata per i ministri della Lega

Pesaro, 23 settembre 2025 – Pesaro oggi pomeriggio si trasforma in una piccola zona rossa. L'arrivo in città di mezzo Governo, annunciato alle 18 all'hotel Charlie per un incontro "di progetti, proposte e futuro per le Marche e per l'Italia", porta con sé un pacchetto di divieti e chiusure che stravolgeranno la viabilità sul lungomare fino a sera. L'evento vedrà sfilare il gotha leghista, in città a sostegno della candidatura di Francesco Acquaroli: dal vicepremier Matteo Salvini, ministro dei Trasporti, a Giancarlo Giorgetti, titolare del Mef, passando per Alessandra Locatelli, ministra per le Disabilità, Roberto Calderoli, con delega agli Affari regionali, e Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione.

