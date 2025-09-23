Strade chiuse anche nel Sud Milano E il Lambro ora è sorvegliato speciale

Il maltempo che si è abbattuto sul Milanese ha provocato forti disagi anche nell’area a Sud della città. Piogge torrenziali hanno messo in difficoltà la viabilità e diverse scuole, mentre fiumi e canali restano sotto osservazione per il rischio di esondazioni. A Ponte Lambro alcune strade sono state chiuse a causa del livello del fiume, considerato a rischio di tracimazione. Bloccati per alcune ore anche i collegamenti da Peschiera Borromeo verso Milano e verso l’aeroporto militare di Linate. Situazione critica pure negli istituti scolastici: infiltrazioni d’acqua hanno provocato l’allagamento di alcune aule nei licei a Noverasco e Melegnano, mentre a Opera le piogge hanno causato ulteriori problemi logistici in alcune scuole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Strade chiuse anche nel Sud Milano. E il Lambro ora è sorvegliato speciale

