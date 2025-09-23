Strade chiuse anche nel Sud Milano E il Lambro ora è sorvegliato speciale

Ilgiorno.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maltempo che si è abbattuto sul Milanese ha provocato forti disagi anche nell’area a Sud della città. Piogge torrenziali hanno messo in difficoltà la viabilità e diverse scuole, mentre fiumi e canali restano sotto osservazione per il rischio di esondazioni. A Ponte Lambro alcune strade sono state chiuse a causa del livello del fiume, considerato a rischio di tracimazione. Bloccati per alcune ore anche i collegamenti da Peschiera Borromeo verso Milano e verso l’aeroporto militare di Linate. Situazione critica pure negli istituti scolastici: infiltrazioni d’acqua hanno provocato l’allagamento di alcune aule nei licei a Noverasco e Melegnano, mentre a Opera le piogge hanno causato ulteriori problemi logistici in alcune scuole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

strade chiuse anche nel sud milano e il lambro ora 232 sorvegliato speciale

© Ilgiorno.it - Strade chiuse anche nel Sud Milano. E il Lambro ora è sorvegliato speciale

In questa notizia si parla di: strade - chiuse

Incendio a Roma, strade chiuse tra Magliana e Fiumicino

Giro d’Italia Women al via da Bergamo: le strade chiuse

Maltempo Pesaro, 24 interventi in provincia: alberi caduti e strade chiuse

Strade chiuse anche nel Sud Milano. E il Lambro ora è sorvegliato speciale; Maltempo al Nord: 300 bambini bloccati a scuola a Milano per tutto il giorno. Turista tedesca dispersa nell’Alessandrino; Code per gli allagamenti in tangenziale a Milano: giornata da traffico in tilt.

strade chiuse sud milanoStrade chiuse anche nel Sud Milano. E il Lambro ora è sorvegliato speciale - Il maltempo che si è abbattuto sul Milanese ha provocato forti disagi anche nell’area a Sud della città. Come scrive ilgiorno.it

Maltempo a Milano e in Lombardia: esonda il torrente Certesa, strade chiuse e disagi - Piogge intense fin dall’alba su Milano e hinterland: barriere mobili a Ponte Lambro, allagamenti a Seveso e Faggeto Lario, chiusa la statale Regina a Colonno ... Segnala affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Strade Chiuse Sud Milano