Strade Blu Live la terza stagione debutta con Don Antonio

Quicomo.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La terza stagione di Strade Blu Live prosegue il suo viaggio lungo le impronte letterarie di William Least Heat-Moon. La rassegna, ideata da Maurizio Pratelli e Luca Castelli, in collaborazione con Alessio Brunialti, si basa ancora sull’idea di offrire storie da condividere. Come? Attraversando. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: strade - terza

Strade che uccidono: 6 vittime in un mese. E per l'A1 si rinnova l'appello: "Serve la terza corsia"

Strade Blu Live rialza il siapario, tutto il programma e le novità della terza stagione

Strade Blu Live rialza il siapario, tutto il programma e le novità della terza stagione

Strade Blu Live, la terza stagione debutta con Don Antonio; La terza stagione di Strade Blu Live prosegue il suo viaggio al Club Nerolidio di Como, dal 2 ottobre; Tre nuovi bellissimi libri da leggere nell'ultimo weekend d'estate.

Strade Blu Live, la terza stagione debutta con Don Antonio - La terza stagione di Strade Blu Live prosegue il suo viaggio lungo le impronte letterarie di William Least Heat- Riporta quicomo.it

strade blu live terzaStrade Blu Live rialza il siapario, tutto il programma e le novità della terza stagione - La terza stagione di Strade Blu Live prosegue il suo viaggio lungo le impronte letterarie di William Least Heat- Scrive quicomo.it

Cerca Video su questo argomento: Strade Blu Live Terza