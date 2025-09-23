Strada statale 100 | lavori per le quattro corsie fino a San Basilio pubblicati gli avvisi degli espropri Sicurezza anche rampe autostradali

Di seguito un comunicato diffuso dal comitato strade sicure: Sono stati pubblicati oggi 23 settembre gli avvisi di avvio del procedimento espropriativo per l’intervento di ampliamento a quattro corsie della SS100 e fino alla nuova rotatoria di San Basilio. Al rientro dalla pausa estiva infatti, si va avanti a spron battuto nelle procedure che, una volta chiuse, saranno seguite dalla fase esecutiva. Con l’avvicendamento del Responsabile di Struttura Territoriale di ANAS Puglia in luglio, i due interventi citati, quello della SS100 fino a San Basilio e quello della realizzazione delle rampe di collegamento in territorio di Palagiano tra l’autostrada e la SS7 Appia, che completeranno finalmente dopo decenni il collegamento diretto tra l’A14 e Taranto attraverso la SS106dir, sono sotto la massima attenzione da parte dell’ente gestore con carattere di priorità assoluta. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Strada statale 100: lavori per le quattro corsie fino a San Basilio, pubblicati gli avvisi degli espropri Sicurezza, anche rampe autostradali

