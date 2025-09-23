Roma, 23 settembre 2025 – C’è ancora una macchina per scrivere che è in grado di raccontare una storia. È una Olivetti M80, l’inchiostro vira(va) sul grigiastro. Grigie come le zone dove i confini diventano labili, dove la camorra comanda, ordina, dispone e spara. Quella macchina per scrivere è di Giancarlo Siani, ucciso quarant’anni fa in una sera d’inizio autunno (era il 23 settembre) praticamente a due passi da casa. Siani era di fatto un giornalista, anche se al tempo quelli come lui li chiamavano “abusivi“ e L’abusivo è il titolo del bel libro che Antonio Franchini scrisse su quegli anni, su quella Napoli che iniziava a omaggiare il suo dio terreno, Diego Armando Maradona, ma in cui i bossoli dei proiettili e il sangue era facile trovarli tra le strade della città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Storia e memoria di Giancarlo Siani Nel cuore d'Italia, quarant'anni dopo