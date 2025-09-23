Ravenna, 23 settembre 2025 – In apertura del consiglio comunale, il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, è intervenuto sul respingimento di armi dal porto: “Sono rimasto molto sorpreso da quanto dichiarato da alcune forze politiche, in quanto avevo già espresso la mia posizione pubblicamente nella lettera del 2 settembre indirizzata al ministro Salvini in cui, oltre ad esprimere preoccupazione su un carico di armi diretto a Israele che sarebbe transitato a fine giugno dal porto di Ravenna, sottolineavo la mia contrarietà sulla prosecuzione del progetto Undersec all’interno del programma Horizon da parte del Ministero della Difesa Israeliano che vede coinvolta Autorità di Sistema Portuale”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stop alle armi per Israele dal porto di Ravenna, il sindaco: “Anche il Governo aveva già dato il suo no”