Stop al servizio idrico sul litorale di Roma il 24 settembre 2025 per 24 ore | orari e dove manca l'acqua

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Niente acqua per l'intera giornata di mercoledì 24 settembre sul litorale a nord di Roma, da Civitavecchia a Ladispoli, fino a Cerveteri. Orari della sospensione idrica e servizio autobotti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stop - servizio

Corrieri Esselunga, stop alle consegne al piano: "Pagati come autisti e non per il servizio di facchinaggio"

Stop al servizio idrico ai Castelli Romani e a Bracciano giovedì 3 luglio 2025: orari e dove manca l’acqua

Stop della metro B fra Piramide e Laurentina: attivato il servizio di navette sostitutive

Stop al servizio idrico sul litorale di Roma il 24 settembre 2025 per 24 ore: orari e dove manca l'acqua; Stop all'acqua per 13 ore in alcune strade del municipio VIII: le vie coinvolte; Sei comuni della provincia senza acqua per ore: nuovo stop idrico per lavori sulla condotta.

stop servizio idrico litoraleStop al servizio idrico sul litorale di Roma il 24 settembre 2025 per 24 ore: orari e dove manca l’acqua - Niente acqua per l'intera giornata di mercoledì 24 settembre sul litorale a nord di Roma, da Civitavecchia a Ladispoli, fino a Cerveteri ... Secondo fanpage.it

stop servizio idrico litoraleLitorale nord senz'acqua per quasi ventiquattr'ore. Tutte le informazioni - Nella giornata di mercoledì 24 settembre scatterà una sospensione idrica nei comuni di Cerveteri, Tolfa, Civitavecchia, Santa Marinella e Ladispoli. Da romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Stop Servizio Idrico Litorale