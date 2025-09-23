Stop al servizio idrico sul litorale di Roma il 24 settembre 2025 per 24 ore | orari e dove manca l'acqua
Niente acqua per l'intera giornata di mercoledì 24 settembre sul litorale a nord di Roma, da Civitavecchia a Ladispoli, fino a Cerveteri. Orari della sospensione idrica e servizio autobotti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: stop - servizio
Corrieri Esselunga, stop alle consegne al piano: "Pagati come autisti e non per il servizio di facchinaggio"
Stop al servizio idrico ai Castelli Romani e a Bracciano giovedì 3 luglio 2025: orari e dove manca l’acqua
Stop della metro B fra Piramide e Laurentina: attivato il servizio di navette sostitutive
Stop del Garante privacy al riconoscimento facciale in aeroporto: Il Garante privacy ha imposto lo stop al servizio di riconoscimento facciale "FaceBoarding" attivo all’aeroporto di Milano Linate dal mese di maggio... #Federprivacy #SeaAeroportiMilano #GDPR - facebook.com Vai su Facebook
Dopo uno stop così lungo, niente che non ci aspettassimo: molta fatica negli spostamenti, servizio e dritto impolverati. A tratti lo abbiamo riconosciuto e abbiamo sorriso. Non fa niente, tornare è un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per Matteo. #tennis - X Vai su X
Stop al servizio idrico sul litorale di Roma il 24 settembre 2025 per 24 ore: orari e dove manca l'acqua; Stop all'acqua per 13 ore in alcune strade del municipio VIII: le vie coinvolte; Sei comuni della provincia senza acqua per ore: nuovo stop idrico per lavori sulla condotta.
Stop al servizio idrico sul litorale di Roma il 24 settembre 2025 per 24 ore: orari e dove manca l’acqua - Niente acqua per l'intera giornata di mercoledì 24 settembre sul litorale a nord di Roma, da Civitavecchia a Ladispoli, fino a Cerveteri ... Secondo fanpage.it
Litorale nord senz'acqua per quasi ventiquattr'ore. Tutte le informazioni - Nella giornata di mercoledì 24 settembre scatterà una sospensione idrica nei comuni di Cerveteri, Tolfa, Civitavecchia, Santa Marinella e Ladispoli. Da romatoday.it