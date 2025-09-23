Al grido di " Free free Palestine " e " Stop stop genocide " migliaia di reggiani ieri hanno bloccato il traffico cittadino sulla circonvallazione fino oltre le otto e mezza di sera, per poi dirigersi e convergere verso il quartiere Gattaglio e terminare la serata in musica. In tantissimi, si stima tra le cinquemila le ottomila persone, sono scesi per le strade della città aderendo così allo sciopero generale proclamato dai sindacati di base in seguito all’appello lanciato dai portuali di Genova a sostegno della Flotilla e a sostegno del popolo palestinese. Un appello che ha visto migliaia di lavoratori di tutti i settori mobilitarsi e scendere in tutte le piazze d’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Stop al genocidio a Gaza". Un fiume di cittadini in corteo attraversa il centro storico e paralizza la circonvallazione