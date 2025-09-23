Stipendi NoiPA settembre 2025 | accredito rata ordinaria e arretrati

Oggi, 23 settembre 2025, è la data di pagamento degli stipendi NoiPA per il personale della Pubblica Amministrazione. In questa mensilità, oltre alla rata ordinaria, verranno liquidate anche diverse competenze accessorie. Questa circostanza potrebbe comportare la presenza di più di un cedolino nell’area riservata, a seconda delle singole posizioni. Cosa contiene il cedolino di settembre . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Cedolino NoiPA settembre 2025: rimborsi 730, arretrati e compensi accessori; Stipendi PA Settembre 2025: a breve l'accredito. Novità e 2 soluzioni di credito agevolato per pianificare le spese con più serenità (PrestitoPiù); Stipendi settembre 2025: NoiPa di nuovo online, consultabili i cedolini.

Stipendi statali, torna la busta paga su NoiPa dopo i disagi: cosa è successo e come consultarla - Dopo alcuni giorni di difficoltà, il portale NoiPa è tornato pienamente operativo. Segnala corriereadriatico.it

Cedolino NoiPa di settembre online dopo i disagi, quando vederlo - Dopo un periodo in cui non è stato disponibile per gli utenti, il cedolino Noipa è tornato online con un aggiornamento arrivato a poche ore dall’inizio dei pagamenti di settembre ... Da quifinanza.it