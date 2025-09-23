Stipendi docenti aumento una tantum di 145 euro ma niente buoni pasto | le ipotesi di rinnovo dei contratti
Riparte il negoziato per il rinnovo del contratto dei prof. Oltre alle risorse già messe in campo, sufficienti a garantire uno scatto degli stipendi di 150 euro lordi al mese in media,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: stipendi - docenti
Filippo Caccamo: “Basta burocrazia, ridate dignità ai docenti”. Tra stipendi e reclutamento, ecco la riforma per salvare la scuola
L’80% dei docenti è donna: spesso è precaria, con stipendi ridotti, senza carriera e deve rinunciare alla famiglia. Il sottosegretario Frassinetti: servono più flessibilità, uso intelligente dell’IA e un nuovo reclutamento
Gli stipendi dei docenti sono gli ultimi nella PA: lo confermano i numeri dell’Aran
Stipendi docenti e ATA, come leggere il cedolino: perché dicembre è il “mese pulito” che alleggerisce le ritenute - X Vai su X
DOCENTI ITALIANI TRA I MENO PAGATI AL MONDO Stipendi inferiori del 15% rispetto alla media europea ed insufficienti gli investimenti per #scuola e #università https://www.collettiva.it/copertine/italia/ocse-stipendi-insegnanti-mokdmwei FLC CGIL Mo - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo Aumento nel Contratto Scuola 2025: Una Tantum di 145€ per i Docenti, Ma le Polemiche Restano; Rinnovo contratto scuola, soldi in arrivo per aumento stipendi, Valditara: 240 milioni una tantum per docenti e ATA. BOZZA Decreto; Contratto scuola, l'elemosina di Valditara: 145 euro una tantum ai prof.
Stipendi docenti, aumento una tantum di 145 euro ma niente buoni pasto: le ipotesi di rinnovo dei contratti - Oltre alle risorse già messe in campo, sufficienti a garantire uno scatto degli stipendi di 150 euro lordi al mese in media, ... ilmessaggero.it scrive
Aumenti degli stipendi dei docenti, un rinnovo del contratto legato anche alla prossima legge di bilancio - 2024 si procede con gli incontri per cercare una possibile intesa, tanto auspicata dal Presidente dell’ARAN Antonio Naddeo, ma che realisticamente non trova conforto i ... Come scrive tecnicadellascuola.it