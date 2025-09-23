Stellantis in tilt | ferma la produzione a Pomigliano e in altre 5 fabbriche europee
Stellantis mette in pausa mezza Europa. Il gruppo franco-italiano sta annunciando una raffica di chiusura temporanee nelle sue fabbriche in Italia, Francia, Spagna, Germania e Polonia. E sullo stop al sito di Poissy, nell’Ile-de-France, c’è anche lo spettro della serrata definitiva nel medio periodo con la vendita dei terreni al Paris Saint-Germain per la costruzione del nuovo stadio. Intanto, la certezza è che si abbassa ulteriormente il ritmo della produzione. In Italia a essere colpito è lo stabilimento di Pomigliano d’Arco, dove è recentemente stato annunciato il contratto di solidarietà per un anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: stellantis - tilt
#CRISI #STELLANTIS A #POMIGLIANO - Oliver Mollo e Enrico Ditto chiedono l’istituzione immediata di un tavolo urgente - facebook.com Vai su Facebook
Scoppio di un blindo elettrico all'interno dello stabilimento Stellantis. Produzione ferma e operai a casa; Stellantis, scioperi a Pomigliano: la fabbrica è in subbuglio; Stellantis, nuovi guai in Italia, stop anche alla produzione della Pandina.
Stellantis ferma la produzione a Poissy: stop di tre settimane per Opel e DS - S tellantis si prepara a fermare temporaneamente la produzione nello stabilimento di Poissy, a ovest di Parigi. Lo riporta automoto.it
Stellantis, stop produttivo anche a Pomigliano oltre che in Francia. In Europa fermi altri impianti in Spagna e Polonia - Lo stabilimento campano va verso un blocco della produzione di almeno una settimana: domanda debole per Alfa Tonale mentre frena la Panda. Riporta milanofinanza.it