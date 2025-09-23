Stellantis in tilt | ferma la produzione a Pomigliano e in altre 5 fabbriche europee

Stellantis mette in pausa mezza Europa. Il gruppo franco-italiano sta annunciando una raffica di chiusura temporanee nelle sue fabbriche in Italia, Francia, Spagna, Germania e Polonia. E sullo stop al sito di Poissy, nell’Ile-de-France, c’è anche lo spettro della serrata definitiva nel medio periodo con la vendita dei terreni al Paris Saint-Germain per la costruzione del nuovo stadio. Intanto, la certezza è che si abbassa ulteriormente il ritmo della produzione. In Italia a essere colpito è lo stabilimento di Pomigliano d’Arco, dove è recentemente stato annunciato il contratto di solidarietà per un anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

