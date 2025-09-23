Stefano De Martino e Caroline Tronelli sono in crisi? L’indiscrezione

Personaggi tv. – Era la novità dell’estate: il legame tra il volto noto della televisione italiana e la giovane modella aveva catalizzato l’attenzione di fan e cronache rosa. Le prime uscite pubbliche, i sorrisi e la complicità avevano raccontato la storia di una coppia fresca, pronta a vivere senza nascondersi. Eppure, a pochi mesi dall’inizio, qualcosa sembra essersi incrinato. Secondo indiscrezioni raccolte negli ultimi giorni, Stefano De Martino e Caroline Tronelli starebbero affrontando il loro primo vero momento di difficoltà. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Stefano De Martino e Caroline Tronelli sono in crisi? L’indiscrezione

