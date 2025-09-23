Stefania Bardelli la bersagliera in mimetica che spinge il generale Vannacci
"Io sono la bersagliera del generale Vannacci". Si presenta così Stefania Bardelli, la giornalista presentatasi in mimetica a Pontida. Bardelli in passato ha lavorato per Milan e Mediaset, ma anche per Ettore Rosato di Italia viva e per il viceministro leghista allo Sviluppo economico Dario Galli. Oggi la giornalista è responsabile del "team Vannacci" in provincia di Varese. "Io non sono ostile alla Lega, il nostro obiettivo è andare d’accordo - premette prima di precisare di non voler prendere la tessera -. Sto bene così. Io sono la bersagliera del generale Vannacci". Una cosa tiene a ribadirla: "Nei team siamo tranquillissimi, facciamo cose, organizziamo iniziative di buon senso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: stefania - bardelli
Dimmi La Verità | Stefania Bardelli: «I progetti e gli obiettivi dell'organizzazione Team Vannacci»
Con un passato in #Mediaset e al #Milan, Stefania Bardelli è ora "la bersagliera in mimetica" che punta alla "vannaccizzazione": chi è la donna che anima il popolo del generale #Vannacci - X Vai su X
A #Pontida, nella serata organizzata dalla #LegaGiovani, il vice segretario federale #RobertoVannacci ha intonato la canzone "Generale", cantandola sul palco con la varesina Stefania Bardelli, responsabile #teamVannacciVidoletti - facebook.com Vai su Facebook
Pontida è Pontidacci. Vannacci si prende la scena al grido C'è solo un generale. Salvini lo saluta con gelo; Stefania Bardelli, la bersagliera in mimetica che spinge il generale Vannacci | .it; Chi è Stefania Bardelli, la Bersagliera in mimetica del Generale Vannacci che ha fatto scalpore a Pontida.
Chi è Stefania Bardelli, "la Bersagliera in mimetica" del Generale Vannacci che ha fatto scalpore a Pontida - L'inviato del Corriere della Sera Marco Cremonesi l'ha descritta in "mimetica" per esaltare la sua determinazione a Pontida. Riporta tag24.it
Stefania Bardelli, la vannacciana in mimetica a Pontida: «La tessera della Lega? Sto bene così» - La responsabile di un team Vannacci in provincia di Varese si definisce la «bersagliera del generale» ... corriere.it scrive