Stefania Bardelli la bersagliera in mimetica che spinge il generale Vannacci

Liberoquotidiano.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Io sono la bersagliera del generale Vannacci". Si presenta così  Stefania Bardelli, la giornalista presentatasi in mimetica a Pontida. Bardelli in passato ha lavorato per Milan e Mediaset, ma anche per Ettore Rosato di Italia viva e per il viceministro leghista allo Sviluppo economico Dario Galli. Oggi la giornalista è responsabile del "team Vannacci" in provincia di Varese. "Io non sono ostile alla Lega, il nostro obiettivo è andare d’accordo - premette prima di precisare di non voler prendere la tessera -. Sto bene così. Io sono la bersagliera del generale Vannacci". Una cosa tiene a ribadirla: "Nei team siamo tranquillissimi, facciamo cose, organizziamo iniziative di buon senso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

stefania bardelli la bersagliera in mimetica che spinge il generale vannacci

© Liberoquotidiano.it - Stefania Bardelli, la "bersagliera in mimetica" che spinge il generale Vannacci

In questa notizia si parla di: stefania - bardelli

Dimmi La Verità | Stefania Bardelli: «I progetti e gli obiettivi dell'organizzazione Team Vannacci»

Pontida è Pontidacci. Vannacci si prende la scena al grido C'è solo un generale. Salvini lo saluta con gelo; Stefania Bardelli, la bersagliera in mimetica che spinge il generale Vannacci | .it; Chi è Stefania Bardelli, la Bersagliera in mimetica del Generale Vannacci che ha fatto scalpore a Pontida.

Chi è Stefania Bardelli, "la Bersagliera in mimetica" del Generale Vannacci che ha fatto scalpore a Pontida - L'inviato del Corriere della Sera Marco Cremonesi l'ha descritta in "mimetica" per esaltare la sua determinazione a Pontida. Riporta tag24.it

Stefania Bardelli, la vannacciana in mimetica a Pontida: «La tessera della Lega? Sto bene così» - La responsabile di un team Vannacci in provincia di Varese si definisce la «bersagliera del generale» ... corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Stefania Bardelli Bersagliera Mimetica