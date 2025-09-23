Stefania Bardelli chi è la bersagliera in mimetica che appoggia il generale Vannacci

“ Io sono la bersagliera del generale Vannacci ”. Con queste parole si è presentata Stefania Bardelli, giornalista di Varese, che a Pontida ha scelto di mostrarsi in mimetica per sottolineare il legame con il generale. Bardelli, in passato, ha lavorato in diversi contesti, dal Milan e Mediaset fino ad arrivare al fianco di esponenti politici come Ettore Rosato di Italia Viva e il viceministro leghista Dario Galli. Leggi anche: Vannacci: “Zelensky ha perso la sovranità, meglio Putin” Oggi guida il cosiddetto “team Vannacci” in provincia di Varese. Pur chiarendo di non avere la tessera della Lega, ha ribadito la propria fedeltà al progetto politico del generale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

