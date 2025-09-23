Steel ball run riporta jojo’s bizarre adventure in grande stile con il suo primo trailer
Il mondo degli anime si distingue per le sue produzioni iconiche e la capacità di rinnovarsi nel tempo. Tra queste, Jojo’s Bizarre Adventure rappresenta una delle serie più longeve e apprezzate, con un impatto che ha attraversato quasi quindici anni di successi. La sua origine risale al manga scritto e disegnato da Hirohiko Araki, pubblicato su Weekly Sh?nen Jump per oltre vent’anni, ma solo nel 2012 è stata realizzata una versione animata completa, grazie alla produzione di David Production. Con l’arrivo della settima parte, Steel Ball Run, prevista per il 2026, l’attesa tra i fan si intensifica, alimentata anche dalla diffusione di un nuovo trailer e dal cast ufficiale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: steel - ball
JoJo’s Bizarre Adventure: ultime notizie su Steel Ball Run e novità attese
Steel Ball Run: rivelato il team creativo del nuovo anime de Le Bizzarre Avventure di JoJo
Jojo’s bizarre adventure: steel ball run arriva su netflix
Una fuga di notizie e un annuncio ufficiale hanno scatenato la community: Steel Ball Run arriverà nel 2026 e già a settembre scopriremo molte novità. [REPOST] - facebook.com Vai su Facebook
Netflix libera teaser de ‘Steel Ball Run’, nova fase de JoJo’s Bizarre Adventure - X Vai su X
'Steel Ball Run JoJo's Bizarre Adventure' in arrivo su Netflix; Le Bizzarre Avventure di JoJo: Steel Ball Run di Hirohiko Araki - Una gara imperdibile | Recensione; Le Bizzarre Avventure di JoJo, arriva in occidente il romanzo spin-off su Pannacotta Fugo.
Steel Ball Run arriva solo su Netflix: la corsa più folle di Jojo è pronta a ripartire! - La nuova serie dedicata all'universo di Le Bizzarre Avventure di Jojo seguirà la precedente e riceverà una distribuzione in esclusiva su Netflix. Secondo anime.everyeye.it
JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run mostra uno scorcio della corsa attraverso l'America nel teaser trailer - JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run è ufficiale da un po' di tempo, ma a parte un'immagine fissa che ci dà uno sguardo alla corsa di Johnny e Gyro negli Stati Uniti, non avevamo visto molto di qu ... Segnala gamereactor.it