Steel ball run riporta jojo’s bizarre adventure in grande stile con il suo primo trailer

Il mondo degli anime si distingue per le sue produzioni iconiche e la capacità di rinnovarsi nel tempo. Tra queste, Jojo's Bizarre Adventure rappresenta una delle serie più longeve e apprezzate, con un impatto che ha attraversato quasi quindici anni di successi. La sua origine risale al manga scritto e disegnato da Hirohiko Araki, pubblicato su Weekly Sh?nen Jump per oltre vent'anni, ma solo nel 2012 è stata realizzata una versione animata completa, grazie alla produzione di David Production. Con l'arrivo della settima parte, Steel Ball Run, prevista per il 2026, l'attesa tra i fan si intensifica, alimentata anche dalla diffusione di un nuovo trailer e dal cast ufficiale.

