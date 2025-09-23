Steel Ball Run debutta nel 2026 | trailer cast e tutte le novità dall’evento JoJo
Le Bizzarre Avventure di JoJo sono ormai un pilastro della cultura anime mondiale, e il lavoro svolto da David Production ha avuto un ruolo determinante nell’avvicinare milioni di fan alla saga. Ogni parte animata ha generato un’ondata di entusiasmo, culminata con eventi dedicati come il JoJoDay di aprile, che ha acceso l’hype in modo straordinario. Tra i momenti più attesi dai fan c’è senza dubbio l’arrivo della settima parte, Steel Ball Run, un arco narrativo che gode già di enorme popolarità tra i lettori del manga. Nonostante le grandi aspettative, fino ad oggi le informazioni diffuse sono state pochissime: dall’annuncio fatto durante il JoJoDay non si è fatto che discutere delle possibili novità, e finalmente il momento tanto atteso è arrivato con nuove rivelazioni che promettono di entusiasmare tutta la community. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
