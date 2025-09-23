Stato di Palestina? No finché c’è Hamas
Italia fuori dal coro all'Assemblea generale dell'Onu dove 150 Paesi sono pronti al riconoscimento per sfidare Netanyahu. Tajani: «È un obiettivo ma ora non ci sono le condizioni». Gli Stati Uniti: «Serve una diplomazia seria, non atti simbolici».. L'esercito di Bibi avanza, gli islamisti vogliono la mediazione dell'alleato americano.. Lo speciale contiene due articoli..
Abbas:Stato Palestina,decisione storica
Il Belgio riconoscerà lo Stato di Palestina all'assemblea Onu
Gaza, Trump in tilt: "Gli Usa avranno Striscia, palestinesi felici altrove", giornalista: "Palestina è Stato sovrano?", lui: "No, è sotto nostra autorità" - VIDEO
La Francia riconosce lo Stato di Palestina. Macron: "Pronti a una missione a Gaza"
Per il governo più controproducente della storia d'Italia riconoscere lo Stato di Palestina sarebbe controproducente.
Palestina l’Italia frena all’Onu | niente Stato finché resta Hamas.
Stato di Palestina, cosa significa il riconoscimento e chi è a favore e chi no - Gran Bretagna, Australia e Canada, insieme al Portogallo, hanno annunciato il riconoscimento formale dello Stato di Palestina.
Il segretario di Stato vaticano Parolin: "Prematuro riconoscere lo Stato di Palestina? No, è la soluzione. Noi l'abbiamo già fatto" - E' stato netto il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin rispondendo ai giornalisti che a margine di un evento a Roma gli hanno domandato se ...