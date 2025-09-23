Stato di Palestina? No finché c’è Hamas

Italia fuori dal coro all’Assemblea generale dell’Onu dove 150 Paesi sono pronti al riconoscimento per sfidare Netanyahu. Tajani: «È un obiettivo ma ora non ci sono le condizioni». Gli Stati Uniti: «Serve una diplomazia seria, non atti simbolici».. L’esercito di Bibi avanza, gli islamisti vogliono la mediazione dell’alleato americano.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Stato di Palestina? No, finché c’è Hamas»

Abbas:Stato Palestina,decisione storica

Il Belgio riconoscerà lo Stato di Palestina all'assemblea Onu

Gaza, Trump in tilt: "Gli Usa avranno Striscia, palestinesi felici altrove", giornalista: "Palestina è Stato sovrano?", lui: "No, è sotto nostra autorità" - VIDEO

La Francia riconosce lo Stato di Palestina. Macron: "Pronti a una missione a Gaza"

Per il governo più controproducente della storia d'Italia riconoscere lo Stato di Palestina sarebbe controproducente.

Palestina l’Italia frena all’Onu | niente Stato finché resta Hamas.

Stato di Palestina, cosa significa il riconoscimento e chi è a favore e chi no - Gran Bretagna, Australia e Canada, insieme al Portogallo, hanno annunciato il riconoscimento formale dello Stato di Palestina. Si legge su tg.la7.it

Il segretario di Stato vaticano Parolin: “Prematuro riconoscere lo Stato di Palestina? No, è la soluzione. Noi l’abbiamo già fatto” - E’ stato netto il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin rispondendo ai giornalisti che a margine di un evento a Roma gli hanno domandato se ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it