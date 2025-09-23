Stato di Palestina le ragioni della decisione del governo Meloni

Quale è la vera posizione del governo italiano sul riconoscimento dello Stato della Palestina? Lo ha rivelato, informalmente, la premier Giorgia Meloni ad alcuni suoi collaboratori mentre era in partenza per l’assemblea generale dell’Onu apertasi a New York, come riportato dal Tempo. Fino a lunedì prossimo tutti i principali leader del mondo saliranno sul podio del Palazzo di Vetro e diranno la loro sul delicato tema. Non è un “no”. È un “non ancora”. Ed è un “ non così “. Con queste parole Giorgia Meloni ha sintetizzato la linea italiana sul riconoscimento dello Stato di Palestina. Un approccio di prudenza e realismo che prende le distanze sia dalle spinte simboliche sia dai facili slogan: “Non sono contraria in linea di principio”, le sue parole (fonte Corriere della Sera). 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

"La Francia dichiara di riconoscere lo stato di Palestina nell'interesse della pace". Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron al vertice che ospita con l'Arabia Saudita all'Onu ricevendo un applauso scrosciante dalla sala. "Questo riconosce ch - facebook.com Vai su Facebook

Bene, avete riconosciuto lo Stato fantasma di Palestina, senza confini (o con confini tracciati 58 anni fa e spazzati via da mille fatti compiuti), senz'acqua potabile, senza niente. E adesso che avete fatto finta di lavarvi la coscienza, che pensate di fare? - X Vai su X

La guerriglia urbana ha tradito le ragioni di una mobilitazione; Onu, Stati Uniti votano contro il cessate-il-fuoco nella Striscia. Chiusi 2 valichi con la Giordania - L'agenzia di protezione civile della Striscia di Gaza ha dichiarato che 450.000 palestinesi sono fuggiti da Gaza City; Perché tutti questi paesi occidentali stanno riconoscendo la Palestina.

La Francia riconosce lo stato di Palestina: “È arrivato il tempo della pace”. Che cosa cambia ora e quali sono i Paesi che riconoscono lo Stato palestinese - Come già preannunciato da tempo, Emmanuel Macron, parlando all’assemblea generale dell’Onu, ha dichiarato che d’ora in avanti la Francia riconoscerà ufficialmente lo stato di Palestina. Secondo tpi.it

Palestina, che cosa significa riconoscere uno stato - Riconoscere la Palestina come Stato serve riconoscere il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese. Segnala focusjunior.it