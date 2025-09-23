State of Play settembre 2025 | data orari e tutte le novità in arrivo su PS5

Sony ha ufficializzato il prossimo State of Play, l'evento digitale dedicato alle novità PlayStation. L'appuntamento è fissato per mercoledì 24 settembre con una diretta di oltre 35 minuti ricca di trailer, aggiornamenti e reveal. L'evento sarà trasmesso in live streaming su YouTube e Twitch a partire dalle ore 23:00 CEST (2:00 PM PT 5:00 PM ET 6:00 JST del 25 settembre in Giappone). Indice. Cosa aspettarsi dal nuovo State of Play. Dove vedere lo State of Play di settembre 2025. Perché questo evento è importante. Conclusione. Cosa aspettarsi dal nuovo State of Play. Durante la trasmissione verranno mostrati: Nuovi trailer di titoli indie e third-party molto attesi.

