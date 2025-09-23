state of play di settembre 2025 annunciato da sony con data orario e dettagli

Sony ha annunciato ufficialmente il prossimo State of Play, appuntamento imperdibile per tutti i fan PlayStation. L’evento si terrà il 24 settembre 2025, con inizio alle 23:00 ora italiana (11 PM CEST) e sarà trasmesso in diretta su YouTube e Twitch. La presentazione durerà oltre mezz’ora e promette di offrire una panoramica ricca e variegata su ciò che ci aspetta nei prossimi mesi nel mondo PlayStation. Secondo quanto anticipato dal colosso giapponese, lo show includerà nuovi trailer e aggiornamenti sui titoli più attesi, in particolare produzioni third-party e indie, ma anche contenuti inediti dai team interni dei PlayStation Studios per un totale di oltre 35 minuti. 🔗 Leggi su Game-experience.it

