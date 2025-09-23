State of Play di Settembre 2025 annunciato da Sony con data orario e dettagli
Sony ha annunciato ufficialmente il prossimo State of Play, appuntamento imperdibile per tutti i fan PlayStation. L’evento si terrà il 24 settembre 2025, con inizio alle 23:00 ora italiana (11 PM CEST) e sarà trasmesso in diretta su YouTube e Twitch. La presentazione durerà oltre mezz’ora e promette di offrire una panoramica ricca e variegata su ciò che ci aspetta nei prossimi mesi nel mondo PlayStation. Secondo quanto anticipato dal colosso giapponese, lo show includerà nuovi trailer e aggiornamenti sui titoli più attesi, in particolare produzioni third-party e indie, ma anche contenuti inediti dai team interni dei PlayStation Studios per un totale di oltre 35 minuti. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: state - play
Ghost of yotei: ritorna la modalità preferita dai fan nella playstation state of play
State of play di playstation sorprende con annunci imperdibili
Ghost of Yotei, Sony pubblica un lungo video con gameplay e condivide tante nuove informazioni allo State of Play
PlayStation: Rumor su un nuovo State of Play il 24 settembre! ? Arrivano nuove indiscrezioni dal mondo PlayStation: secondo diversi rumor, il prossimo State of Play potrebbe essere annunciato entro martedì e andare in scena il 24 settembre 2025. L’ev - facebook.com Vai su Facebook
Un nuovo State of Play o un PlayStation Showcase potrebbe essere imminente - X Vai su X
Il 3 settembre, durante lo State of Play, verrà presentato un filmato di approfondimento sul gameplay di 007 First Light; PlayStation State of Play di settembre: quando si terrà il nuovo evento? Gli ultimi rumor; PlayStation: un nuovo evento State of Play è in programma per settembre, secondo fonti attendibili.
PS Plus ottobre 2025: la lineup Essential sarà svelata durante lo State of Play? - PS Plus ottobre 2025: lineup Essential pronta a essere annunciata già questa settimana? Come scrive icrewplay.com
State of Play: Una nuova conferenza potrebbe arrivare già la prossima settimana - Secondo fonti affidabili, Sony sarebbe pronta a un nuovo State of Play a settembre 2025: tra i protagonisti attesi Marvel’s Wolverine e altri titoli esclusivi per PS5 ... Segnala icrewplay.com