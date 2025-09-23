State of play di PlayStation | tutto quello che devi sapere

annuncio di un nuovo evento streaming da parte di sony: il prossimo state of play. In un contesto di continui aggiornamenti nel settore videoludico, Sony ha comunicato ufficialmente il ritorno di un evento speciale dedicato ai propri titoli e alle novità in arrivo. Si tratta di uno streaming a sorpresa, che si inserisce nella tradizione delle presentazioni chiamate State of Play, format simile ai più noti Nintendo Direct. Questa iniziativa permette alla casa giapponese di annunciare nuovi giochi e condividere aggiornamenti senza attendere grandi eventi come esposizioni o fiere. caratteristiche principali dello stream. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - State of play di PlayStation: tutto quello che devi sapere

Ghost of yotei: ritorna la modalità preferita dai fan nella playstation state of play

State of play di playstation sorprende con annunci imperdibili

Ghost of Yotei, Sony pubblica un lungo video con gameplay e condivide tante nuove informazioni allo State of Play

State of Play di Settembre 2025 annunciato da Sony con data, orario e dettagli - In sintesi, il nuovo State of Play di settembre rappresenta un’occasione per scoprire sia progetti indipendenti di rilievo, sia le prossime grandi produzioni di PlayStation Studios, confermando ... Lo riporta msn.com

State of Play annunciato, ci saranno news su esclusive PS5 - Sony presenta il nuovo State of Play il 24 settembre alle 23:00 ora italiana, disponibile in streaming su YouTube con sottotitoli in diverse lingue. Riporta msn.com