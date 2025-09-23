Statale 223 furgone si ribalta alla galleria di Casal di Pari | due feriti
Civitella Paganico (Grosseto), 23 settembre 2025 – Incidente stradale sulla Statale 223, nel comune di Civitella Paganico, in provincia di Grosseto, all'altezza della galleria di Casal di Pari, dove un furgone con due persone a bordo è rimasto coinvolto, schiantandosi contro l’ingresso della galleria. Il furgone si è ribaltato su un fianco e i due occupanti sono usciti autonomamente, riportando lievi ferite. L'allarme è scattato intorno alle 17:10. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Grosseto, insieme ai carabinieri, alla polizia di Stato e al personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure ai feriti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: statale - furgone
Nembro, furgone in fiamme: traffico in tilt sulla statale della Val Seriana - Video
Gropello Cairoli, schianto tra furgone e camion sulla Statale dei Cairoli: morta donna di 62 anni
Furgone fuori strada sulla statale 67, lievi disagi al traffico
Una donna è morta nella tarda mattinata di ieri, a pellegrina di isola della scala, a seguito di uno scontro frontale tra l'auto su cui viaggiava con il marito e un furgone. L'incidente è accaduto sulla statale 12: nonostante i soccorsi tempestivi da parte del personal - facebook.com Vai su Facebook
Furgone a fuoco sulla statale 16: mezzo distrutto dalla fiamme https://ift.tt/iLOJPvo https://ift.tt/Uh2bvcM - X Vai su X
Statale 223, furgone si ribalta alla galleria di Casal di Pari: due feriti; Furgone si ribalta sulla Statale all'ingresso della galleria, due uomini a bordo; Camion si ribalta all’ingresso dalla galleria.
Furgone si ribalta sulla Statale all'ingresso della galleria, due uomini a bordo - È accaduto poco dopo le ore 17 di oggi – martedì 23 settembre – sulla Strada statale 223 di Paganico, all'ingresso della galleria di Casal di Pari. Riporta corrieredimaremma.it