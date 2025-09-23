La team relay dei Mondiali senior 2025 di ciclismo su strada verrà disputata domani, mercoledì 24 settembre 2025: si tratta della cronometro a staffetta mista di 41.8 km con partenza ed arrivo a Kigali, in Ruanda, che dovranno affrontare le 15 squadre in gara. I sestetti in gara saranno suddivisi in due terzetti, quello maschile e quello femminile, ed il secondo partirà quando il primo avrà coperto i 20.9 km del tracciato. Le formazioni in gara sono divise in 3 gruppi di 5 Nazioni, con pause di 43 e 38 minuti tra l’uno e l’altro. Saranno 4 i minuti tra un Paese e l’altro, 3 nell’ultimo gruppo. Per la team relay dei Mondiali senior 2025 di ciclismo su strada la diretta tv sarà disponibile su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+ e DAZN, infine la diretta live testuale integrale sarà offerta da OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

Startlist Team Relay Mondiali ciclismo 2025: orari, pettorali di partenza, tv, streaming