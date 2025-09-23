Star Wars | The Mandalorian and Grogu ecco il trailer della nuova avventura con Pedro Pascal e Sigourney Weaver
Pubblicato il trailer e il poster di Star Wars: The Mandalorian and Grogu, diretto da Jon Favreau e con protagonisti Pedro Pascal e Sigourney Weaver, in arrivo nelle sale italiane il 20 maggio 2026. Lucasfilm ha pubblicato il trailer e il poster di Star Wars: The Mandalorian and Grogu, la nuova avventura ambientata nell’universo di Star Wars che arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 20 maggio 2026. Il film, diretto da Jon Favreau, vede protagonisti Pedro Pascal nel ruolo del mandaloriano Din Djarin e Sigourney Weaver in un ruolo inedito, segnando il ritorno sul grande schermo delle avventure di Din e del giovane Grogu. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
