Il franchise di Star Trek ha sempre suscitato interesse non solo per le sue avventure spaziali, ma anche per i misteri e le verità nascoste che emergono nel corso delle sue narrazioni. Una delle scoperte più inquietanti riguarda l’episodio classico “Return of the Archons” e la sua connessione con un oscuro segreto legato a Landru, il supercomputer che controllava una civiltà. Questo approfondimento rivela come alcuni dettagli precedentemente considerati canonici siano stati rivoluzionati da nuove interpretazioni, aggiungendo un livello più profondo e sinistro alla storia originale. la vera natura di landru e il suo retroscena nel franchise star trek. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

