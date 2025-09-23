Star trek kelvin timeline e il significato di return of the archons

Il franchise di Star Trek ha sempre suscitato interesse non solo per le sue avventure spaziali, ma anche per i misteri e le verità nascoste che emergono nel corso delle sue narrazioni. Una delle scoperte più inquietanti riguarda l’episodio classico “Return of the Archons” e la sua connessione con un oscuro segreto legato a Landru, il supercomputer che controllava una civiltà. Questo approfondimento rivela come alcuni dettagli precedentemente considerati canonici siano stati rivoluzionati da nuove interpretazioni, aggiungendo un livello più profondo e sinistro alla storia originale. la vera natura di landru e il suo retroscena nel franchise star trek. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

NEWS AGGIORNATA : Star Trek 4 - 2023 - vedrà il ritorno dell'equipaggio della Kelvin Timeline - By Claudio Finazzi; Speciale Star Trek 50: analisi sulle linee temporali; Star Trek: tutta la complessa cronologia del franchise cinematografico.

Star Trek 4: Zachary Quinto fornisce un aggiornamento sul film - Zachary Quinto rivela nuovi aggiornamenti su Star Trek 4: il film potrebbe essere l’ultimo della Kelvin Timeline. Secondo cinefilos.it

star trek kelvin timelineStar Trek 4: Zachary Quinto Reveals Potential Final Outing for Kelvin Timeline Crew - awaited Star Trek 4, pushing for one more adventure in the Kelvin Timeline. Da msn.com

