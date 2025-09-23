Star trek kelvin timeline e il significato di return of the archons
Il franchise di Star Trek ha sempre suscitato interesse non solo per le sue avventure spaziali, ma anche per i misteri e le verità nascoste che emergono nel corso delle sue narrazioni. Una delle scoperte più inquietanti riguarda l’episodio classico “Return of the Archons” e la sua connessione con un oscuro segreto legato a Landru, il supercomputer che controllava una civiltà. Questo approfondimento rivela come alcuni dettagli precedentemente considerati canonici siano stati rivoluzionati da nuove interpretazioni, aggiungendo un livello più profondo e sinistro alla storia originale. la vera natura di landru e il suo retroscena nel franchise star trek. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: star - trek
Star Trek Strange New Worlds 3×03: spiegazione del finale e i peccati klingon di Dr. M’Benga
Cameo sorprendente di star trek: strange new worlds stagione 3 episodio 2 spiegato
Ferengi in star trek: la svolta nella lore che cambia tutto
Lo storico autore di Star Trek, Brannon Braga, critica le attuali stagioni brevi, auspicando un ritorno a formati più lunghi per la saga https://www.extratrek.it/2025/09/22/star-trek-brannon-braga-basta-stagioni-brevi-sono-come-relazioni-su-tinder/ #StarTrek #Star - facebook.com Vai su Facebook
NEWS AGGIORNATA : Star Trek 4 - 2023 - vedrà il ritorno dell'equipaggio della Kelvin Timeline - By Claudio Finazzi; Speciale Star Trek 50: analisi sulle linee temporali; Star Trek: tutta la complessa cronologia del franchise cinematografico.
Star Trek 4: Zachary Quinto fornisce un aggiornamento sul film - Zachary Quinto rivela nuovi aggiornamenti su Star Trek 4: il film potrebbe essere l’ultimo della Kelvin Timeline. Secondo cinefilos.it
Star Trek 4: Zachary Quinto Reveals Potential Final Outing for Kelvin Timeline Crew - awaited Star Trek 4, pushing for one more adventure in the Kelvin Timeline. Da msn.com