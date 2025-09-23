Stadio Milano Inter e Milan affidano progetto a Norman Foster

Saranno l’archistar Lord Norman Foster e David Manica a realizzare il progetto per il nuovo stadio di Inter e Milan “in caso di approvazione della delibera per la vendita della Grande Funzione Urbana San Siro da parte del Consiglio Comunale di Milano”. La delibera arriva in aula giovedì 25 settembre ma il voto potrebbe non esserci prima del 29 settembre I due club comunicano “di aver siglato un accordo con gli studi di architettura Foster + Partners e Manica, guidati rispettivamente da Lord Norman Foster e David Manica che “sarebbero responsabili della progettazione del nuovo stadio di Milano”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Stadio Milano, Inter e Milan affidano progetto a Norman Foster

Inter e Milan annunciano la collaborazione con Foster Partners e MANICA per il nuovo stadio di Milano; La vicesindaca Scavuzzo: Se non vendiamo lo stadio diamo l'impressione che gli investimenti non sono benvenuti; San Siro, Giunta approva vendita a Inter e Milan.

