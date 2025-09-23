Squalificati Serie A | ecco chi salta la 5a giornata

Squalificati Serie A. Lunedì si è conclusa la 4a giornata di Serie A con la vittoria del Napoli sul Pisa. I partenopei così volano al primo posto solitario a punteggio pieno. Prossimo weekend sarà molto interessante con una serie di match niente male: si parte sabato con Juventus-Atalanta e si finisce domenica sera con Milan-Napoli. L’Inter sarà impegnata a Cagliari. Vediamo chi salterà la 5a giornata per squalifica. Squalificati Serie A 5 giornata. Due assenze nella Lazio dopo la sconfitta nel derby. Espulsi sia Belahyane che Guendouzi a fine partita. Saranno loro gli unici assenti nella prossima giornata in quanto nella 4a non ci sono state altre espulsioni. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Squalificati Serie A, chi salta la 4a giornata

L'esito degli esami di Diao e i tempi di recupero; Infortunati e squalificati Serie A, da Lukaku a Leao: ecco chi salta la terza giornata, le probabili formazioni; Serie A | Giudice Sportivo, allenatori e giocatori: chi salta la 38ª giornata.

