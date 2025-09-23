Sport in tv | Musetti in finale in Cina e non solo il programma di oggi

Giornata intensa per lo sport italiano: in campo quest’oggi scenderà Musetti per la finale dell’ATP Chengdu ma occhio anche agli impegni di Coppa Italia. Gli occhi saranno quest’oggi tutti puntati prima di tutto sulla finale di Lorenzo Musetti in Cina per l’ATP Chengdu ma l’attenzione sarà poi rivolta anche al Milan in Coppa Italia e non solo. Di seguito il programma della giornata odierna. Sport in tv: da Musetti al Milan, il programma di questo martedì 23 settembre. 9.30 Volley, Mondiali: Tunisia-Cechia (ottavi di finale) – Diretta streaming su VBTV e DAZN 11.00 Ciclismo, Mondiali: cronometro juniores donne – Diretta tv su Rai Sport; live streaming su Rai Play, discovery+ e DAZN 13. 🔗 Leggi su Sportface.it

Lorenzo Musetti torna in finale all'Atp 250 di Chengdu grazie alla netta vittoria in due set sul kazako Alexander Shevchenko. Quando ci sarà la finale? Martedì alle 13 la finale contro Alejandro Tabilo, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW #lorenzomus - facebook.com Vai su Facebook

Sull'incontro con Musetti: "Il tennis italiano è in grande forma, abbiamo tanti ottimi giocatori, tutti con stili diversi: Lorenzo è probabilmente uno dei più grandi talenti del nostro sport. Da un punto di vista italiano, è grandioso il fatto che uno di noi due sarà in semi - X Vai su X

Musetti oggi in finale a Chengdu: sfida Tabilo per rivincere un titolo Atp dopo 3 anni | Orario e dove…; Lorenzo Musetti in finale al Chengdu Open 2025: programma, quando gioca e dove vedere la partita contro Alejandro Tabilo · Tennis ATP; Chengdu, oggi finale Musetti-Tabilo: orario, precedenti e dove vederla.

A che ora Musetti-Tabilo oggi, Finale ATP Chengdu 2025: orario, canale tv, streaming - Lorenzo Musetti torna in campo quest'oggi per il quarto giorno consecutivo e sfida Alejandro Tabilo in occasione della Finale dell'ATP 250 di Chengdu ... Scrive oasport.it

Musetti-Tabilo all'Atp Chengdu, dove vedere in tv e streaming - Lorenzo per il primo trionfo nel circuito da ottobre 2022, il cileno per coronare una settimana straordinaria iniziata dalle qualificazioni. Scrive sport.sky.it